權值股反攻 台股大漲245點收12607點 周線中止連9紅翻黑

受惠美股那指創新高激勵，台股今 (21) 日權值股群起反攻，電子權值股回神，由台積電、聯發科領軍穩盤，台塑四寶及國泰金、富邦金等傳產權值股同步走強，指數大漲 245.2 點或 1.98%，收 12607.84 點，驚險站回 12600 點關卡，成交量縮至 2249.59 億元，周線中止連 9 紅翻黑。

電子權值股方面，台積電上漲 2.29%，收在 424.5 元；鴻海上漲 1.43%，收在 78.2 元；聯發科強勢反彈大漲 6.9%，重回 600 元關卡，收在 604 元；大立光多空拉鋸，走勢震盪，尾盤翻黑，下跌 0.42%，收在 3545 元。

其他權值股表現來看，台塑、南亞、台塑化、台化漲幅均超過 1%，國泰金、富邦金、兆豐金、中信金也站穩盤上，和泰車強勢大漲 5%，中鋼也收紅，統一則以平盤作收。

遊戲族群成盤面焦點，由鈊象漲停領漲，大宇資大漲 8%，歐買尬、網龍也漲逾半根停板，宇峻、辣椒、傳奇、智冠、隆中漲幅同樣超過 3%。

自行車受惠需求熱絡，業績題材帶動下，愛地雅強攻漲停，美利達大漲 7%，巨大、日馳、利奇也漲逾半根停板。

法人指出，國際主要股市都還在季線之上，台股要跌破季線的機率微乎其微，不過，短期內進入整理區間，建議嚴控資金水位，以短線操作為主。