電子殺盤源頭現形 自營商狂賣逾百億元創16年半單日來最大

台股今 (20) 日跳水重挫，終場收跌 416 點，單日跌點是 319 股災以來最慘，成交值更放大到 3468.16 億元，月線支撐反成為新反壓，其中，三大法人聯手在集中市場賣超 254 億元，自營商更罕見大賣 104 億元，創 2004 年 3 月 24 日以來單日賣超最大量，是除了外資之外，今日最大賣壓來源。

三大法人今合計賣超 254 億元，外資、投信和自營商均為連 3 賣，外資賣超 133 億元、投信賣超 17 億元，自營商則是罕見單日賣超過百億元達 104 億元。

自營商賣超前 10 大標的依序為群創 8700 張、友達 6000 餘張，聯電 4700 餘張，彩晶逾 4000 張，宏碁、晶電、鴻海和金像電均超過 2000 張，遠東新和亞翔在 1900 張上下。

若從自營商賣超金額來看，除了台積電遭賣超近 7 億元，聯發科、鴻海、雙鴻、環球晶、金像電、國巨、欣興、台達電、聯電和台郡均超過 1 億元，是造成電子股大跌的主要賣壓。

反觀外資賣超主要標的反而非外界憂心被華為禁令和紅色供應鏈襲擊的相關族群，而是集中在金控股，外資賣超前 10 大標的依序為富邦 VIX 近 6.5 萬張，友達 5.8 萬張，國泰永續高股息 4.8 萬張，中信金和開發金逾 3 萬張，群創 2.7 萬張，第一金近 2 萬張，元大滬深 300 正 2、兆豐金和新光金均超過 1.35 萬張。

外資買超前 10 大標的依序有聯電 3.3 萬張，宏碁 1.7 萬張，長榮逾 9000 張，金像電和華通逾 8000 張，裕隆逾 6000 張，大亞、國產、聯合再生和技嘉在 5000 上下，顯然有意伺機布局具業績和資產題材的個股。

台股這二日反映華為禁令利空壓力，然而，不僅電子股大跌，傳產、金融股幾乎全面受到衝擊，形成多殺多格局，法人指出，外資近期在期現貨表現謹慎，本土投信和自營商也積極減碼中，再加上高融資使浮額凌亂，加上爆量長黑 K 棒使短線上檔壓力更重，盤面震盪勢必加劇。