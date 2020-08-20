新冠肺炎疫情更新：法國9月1日起在規定場所強制戴口罩

周四 (20 日) 中國國家衛生健康委員會公佈，8 月 19 日中國新增確診病例 7 例，無本土病例，無新增死亡病例。

截至 8 月 19 日止，累計死亡病例 4634 例，累計確診病例 84895 例。

疫情相關消息

資料來源: WHO

1、WHO 每日疫情報告：8 月 19 日全球新增新冠肺炎 (COVID-19) 病例數較前一日增加 21 萬 3391 例，累計達 2198 萬 9366 例；死亡病例比前一日增 4644 例，累計達 77 萬 5893 例。

2、芬蘭政府 19 日更新入境限制措施，將大多數歐盟國家移出「綠色旅行名單」，允許少數歐盟國家旅客不受限制入境芬蘭。新規定於 24 日生效。來自義大利、匈牙利、斯洛伐克、愛沙尼亞和立陶宛這幾個歐盟成員國的旅客無需提供合理理由就可入境芬蘭，也無需在入境後接受兩周隔離。芬蘭是疫情最輕的歐洲國家之一，過去兩周平均每十萬人新增 5.3 例確診病例，不過病例數正在上升中。

3、由於近期新增病例數增加，法國政府宣布要求民眾自 9 月 1 日起在封閉或公共的工作場所內必須戴口罩。根據數據顯示，法國自 5 月解封以來，出現上千例聚集性感染病例，其中約四分之一來自於工作場所，其他感染源包括家庭假期聚會、舞會和暑假的休閒娛樂活動。

4、由歐洲創新藥物計劃支持的「冠狀病毒歐洲加速研發聯盟」宣布正式成立，目的在加速針對新冠病毒及未來潛在冠狀病毒威脅的藥物研發。該聯盟取得來自歐盟和十幾家歐洲製藥企業及相關合作夥伴總價值約為 7700 萬歐元的資金和資源支持。該聯盟聚集來自中國、美國、英國、德國、比利時等國的 37 個單位投入。

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