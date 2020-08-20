〈宏正法說〉歐美疫情延燒Q3保守 Q4力拚回往年水準

宏正 (6277-TW) 今 (7) 日舉辦線上法說會，財務長暨發言人陳健南表示，展望下半年，歐美專案仍受疫情影響，因此第 3 季營運仍偏保守，估營收將無法達到往年 12 億元水準，但看好第 4 季各國政府為維持經濟成長，將陸續開標標案，營運可望回到往年水準。

陳健南指出，今年疫情衝擊下，主要專業影音產品皆呈現衰退，其中美洲地區衰退最嚴重，中國則陸續回溫，雖然部分產品受惠遠距需求出貨增加，但仍無法抵銷衰退幅度，下半年力拚追回上半年衰退的營收。

宏正第 2 季處分信驊 (5274-TW) 股票，陳健南表示，處分利益除將配發現金股利，也將因應未來併購預作準備，並支應台灣、泰國等地設廠事宜、自動化設置的資金需求，而泰國新廠則仍按計畫進行，預計明年首季試產。

宏正 5 月也併購機櫃廠儀信，陳健南表示，儀信每年營收約 2 億元，併購後，將由宏正主導儀信研發、製造、銷售業務，希望達成營運綜效。

產品營收方面，宏正前 7 月 IT 架構管理解決方案 (Non Over IP) 占比 28.3%，IT 架構管理解決方案 (Over IP) 占比 10.5%，IT 架構管理解決方案 SMB 占比 23.6%，專業影音 17%、USB 周邊設備 6.7%，連接線材 4.4%，其他 9.4%；從區域來看，亞洲占比達 51%，美洲、歐洲則分別占 25%、23%，其中，美洲受疫情衝擊，前 7 月年減逾 2 成。