〈宏正法說〉歐美疫情延燒Q3保守 Q4力拚回往年水準

宏正 (6277-TW) 今 (7) 日舉辦線上法說會,財務長暨發言人陳健南表示,展望下半年,歐美專案仍受疫情影響,因此第 3 季營運仍偏保守,估營收將無法達到往年 12 億元水準,但看好第 4 季各國政府為維持經濟成長,將陸續開標標案,營運可望回到往年水準。

陳健南指出,今年疫情衝擊下,主要專業影音產品皆呈現衰退,其中美洲地區衰退最嚴重,中國則陸續回溫,雖然部分產品受惠遠距需求出貨增加,但仍無法抵銷衰退幅度,下半年力拚追回上半年衰退的營收。

宏正第 2 季處分信驊 (5274-TW) 股票,陳健南表示,處分利益除將配發現金股利,也將因應未來併購預作準備,並支應台灣、泰國等地設廠事宜、自動化設置的資金需求,而泰國新廠則仍按計畫進行,預計明年首季試產。

宏正 5 月也併購機櫃廠儀信,陳健南表示,儀信每年營收約 2 億元,併購後,將由宏正主導儀信研發、製造、銷售業務,希望達成營運綜效。

產品營收方面,宏正前 7 月 IT 架構管理解決方案 (Non Over IP) 占比 28.3%,IT 架構管理解決方案 (Over IP) 占比 10.5%,IT 架構管理解決方案 SMB 占比 23.6%,專業影音 17%、USB 周邊設備 6.7%,連接線材 4.4%,其他 9.4%;從區域來看,亞洲占比達 51%,美洲、歐洲則分別占 25%、23%,其中,美洲受疫情衝擊,前 7 月年減逾 2 成。