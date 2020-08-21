科技股領漲、那斯達克創新高 復甦前景依然堪憂

週四科技股領漲，那斯達克創收盤新高。投資人對 Zoom(ZM-US)、Peloton(PTON-US) 和 Netflix(NLFX-US) 的追捧，抵銷意外回升的每周初領失業救濟金數據，然而這也顯示勞動力市場萎靡，經濟復甦之路恐怕艱鉅難行。

Zoom、Peloton 和 Netflix 股價走勢 (圖片: 彭博社)

美國上周初領失業救濟金人數意外上升至逾 110 萬人，令市場失望，引領投資人奔向似乎不受疫情影響的股市板塊。今年夏季，每當有新的數據顯示經濟復甦的勢頭減弱，交易員便捨棄經濟復甦的期望，轉而回到科技大盤懷抱中。

失業數據更表明，美國勞動力市場已陷入困境，讓市場更深信，雖然最壞的情況已經過去，但經濟復甦之路可能艱鉅又漫長。

ClearBridge Investments 的投資分析師 Josh Jamner 表示：「不論有無令人失望的失業救濟數據或其他事件，我們發現市場中心仍由科技股主導。」

許多遭疫​​情打擊慘重的公司股價暴跌，追蹤小型企業的羅素 2000 指數周四下跌 0.5%，而避險資產如黃金上漲。

與此同時，科技板塊中，許多企業受益於股市長期的低迷，且下行時間持續越久，企業累積的實力就越強。蘋果本週便突破 2 兆美元市值，締造歷史紀錄。

那斯達克 100 指數週四上漲 1.4%，再創收盤新高，該指數今年來上漲 31%，自 6 月以來已經創下 10 幾次收盤新高。

ETF 投資人 8 月迄今新投入 28 億美元至其科技股基金組合中，為所有產業領域基金最高。這當中超過 20 億美元流入追蹤那斯達克 100 指數的 Invesco ETF(QQQ-US) ，該基金最大持股為蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)。

Invesco ETF(圖片: 彭博社)

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