迫於獲利壓力 亞馬遜Alexa業務傳人事凍結

彭博引述知情人士說法報導，亞馬遜 (AMZN-US) 的語音助理 Alexa 服務迫於獲利壓力，已經暫緩招募。

知情人士說，從今年春初新冠肺炎疫情爆發不久之後，Alexa 部門就開始停止招募新血，接下來的好幾個月內，特定部門的主管被告知不能找人替補離職員工，直到最近，這些部門才能在獲得特別允許的情況下補足人手。據悉 Alexa 業務近年持續放慢招募速度，但最近人事凍結特別明顯。

根據報導，加速獲利的壓力讓亞馬遜考慮在 Alexa 服務中出售廣告；之前因為擔心影響用戶體驗，這家電商巨人一直避免在 Alexa 中賣廣告。

報導所指 Alexa 業務暫緩招募的時間點，正逢亞馬遜倉儲業務大舉招兵買馬。由於網購訂單激增，亞馬遜先前增聘超過 17.5 萬人。

亞馬遜否認這項報導，表示 Alexa 和裝置業務持續引進人力。但彭博檢視亞馬遜網站的招募頁面發現，Alexa 業務公告的職缺訊息從 3 月 16 日以來驟減 43%，降幅超過整個集團的減少 37%。

截至周三 (20 日)，亞馬遜網站上共有超過 2.8 萬個職缺，且該公司近日表示，將在美國丹佛、鳳凰城在內六個城市新增 3500 個科技類工作。

Alexa 業務傳出人事凍結的消息，顯示亞馬遜最野心勃勃的計畫或許遭遇逆風。去年執行長貝佐斯 (Jeff Bezos) 曾說，語音助理 Alexa 和智慧音箱 Echo 是值得冒著實驗風險發展的「勝利賭注」。

Alexa 雖然提供便利功能，但至今尚未帶來革命性的用戶體驗。調查顯示，大多數用戶用 Alexa 聽音樂或是詢問天氣等簡單的指令，比較複雜的工作還是會選擇智慧手機。而且和 Google 或蘋果比起來，亞馬遜沒有自己的手機，讓 Alexa 和兩者的語音助理相比少了競爭優勢。

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