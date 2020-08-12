〈蔚來展望佳〉本季出貨續強 信邦獨家供應線束營運直接受惠

中國電動車廠蔚來汽車 (NIO-US) 出貨轉佳，第二季出貨倍增後，第三季也將延續動能，估可突破 1.1 萬輛，年增 1.2 倍、季增約 1 成，台廠可望受惠，其中信邦 (3023-TW) 為其線束獨家供應商，本季相關訂單強勁，另外電源廠台達電 (2308-TW) 也同是供應鏈成員，營運均可受惠，

蔚來第二季交車量為 10331 輛，年增 146%，高於之前給出預估交付量高標 1 萬輛，展望第三季，蔚來看法依舊樂觀，預計交車量將落在 1.1-1.15 萬輛之間，季增幅 6-11%，年增約 120-129%。

線束大廠信邦很早就打進蔚來供應鏈，是充電槍、充電樁線束及雷射雷達 LiDAR 線束的獨家供應商，在蔚來交車量攀升下，除了車用零組件需求隨之增加外，充電樁等基礎建設也會加速佈建，信邦可望受惠。

以信邦 7 月營收來看，汽車應用受惠電動車及充電設備需求增加，月增 3.12%，但前 7 月受到疫情影響，車用營收仍下滑 6.6%，但較上半年年減 7.6% 已收斂，目前信邦車用營收約佔 7.11%。

台達電也是蔚來車用充電電源及相關產品供應鏈，台達電透露，現在電動車產品訂單滿手，加上車廠陸續復工、重啟交貨，狀況將逐漸好轉。