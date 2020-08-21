歌爾業績報佳績 股價跳空大漲6%

周五 (21 日) 中國蘋概股之一電聲大廠歌爾股份公布上半年業績，營收人民幣 155 億元，年增 15%，純益人民幣 7.8 億元，年增 49%，EPS 人民幣 0.25 元。



而歌爾的好業績帶動今 (21) 日股價開盤跳空大漲逾 6%，截至上午 09:32 止，股價暫報每股人民幣 42.59 元，漲幅 6.24%。

業績重點摘要

上半年營收人民幣 155 億元，年增 15%。

上半年純益人民幣 7.8 億元，年增 49%。

上半年 EPS 人民幣 0.25 元，年增 56%，去年同期人民幣 0.16 元。

資料來源: 歌爾聲學財報

營運展望

歌爾預估前三季純益將達人民幣 16.74 億元～18.71 億元，年增 70%～90%，主要因為精密零組件、智慧無線耳機及 VR 等相關產品銷售成長，獲利能力改善。

另一方面歌爾指出，公司積極擴展智慧手機市場之外的智慧硬體產品機會，佈局智慧無線耳機、VR/AR、智慧穿戴裝置等智慧硬體產品方向，為公司業績持續成長形成強而有力的支撐。

法人觀點

中信證券指出歌爾為全球電聲龍頭，產業發展軌跡明確，預估短期內 TWS 耳機業務仍是帶動業績的核心，中期來看智慧手錶 / 手環可望接力推升營運成長，長期則是看好 AR/VR 發展潛力，歌爾將持續圍繞核心客戶推動 AIoT 業務佈局及品類擴張。

中金公司則預估歌爾未來五年將迎接營收及獲利的快速擴張期，認為 2025 年營收和純益分別達到人民幣 2566 億元和人民幣 170 億元，成為全球性電子製造龍頭及 AIoT 時代最受益標的之一。