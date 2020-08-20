〈美擴大管制華為〉晨星：短期打擊亞洲半導體業 中期影響有限

美國商務部擴大華為禁令，禁止非美國公司在未獲得許可的情況下向華為出售晶片。根據晨星 (Morningstar) 最新研究報告指出，預期短期內將打擊亞洲半導體和科技業，但中期來看，華為出貨下滑的份額可能會被小米、OPPO 等中國業者吸收，因此，相關設備廠影響有限。

晨星分析師指出，華為新禁令帶來的影響，將取決於商務部官員如何實施審查和決定批准出貨許可。美國可能會給予華為保持業務，尤其是當新措施可能對美國供應商造成負面影響；如果美國不批出任何許可證，預計華為在耗盡現有的晶片儲備後，將難以繼續生產智慧型手機和電信網絡設備。

晨星分析，華為新禁令對聯發科 (2454-TW) 的影響重大，特別是股價方面，已反映了未能承接華為 2021 年 Dimensity SoC 訂單的利空。

晨星高級股票分析員伊藤和典 (Kazunori Ito) 表示，華為的設備仍在其他許多國家廣泛使用，如果華為無法建造 5G 電信網絡設備，許多國家的 5G 進程可能會推遲，影響電訊營運商和部件供應商行業。不過，華為出貨量下降後，預期將在中期內被競爭對手所吸收，因此，新措施對於多數硬體、設備供應商來說，中期的直接影響有限。

晨星表示，如果華為被逼出手機市場，小米將有可能成為受益者，它將尋求奪取華為所佔據的全球智慧型手機市場 20% 份額。然而，隨著中美緊張關係不斷升級，如果華為禁令延伸到其他中國智慧型手機製造商，小米也將會受到衝擊。

由於華為的出貨量偏向中國市場，因此，可能的出貨量下降將主要由其他中國品牌完成，如 OPPO、Vivo 和小米。相對來說，韓國三星所遭受的直接影響相當同業來得小。