華為颱風尾台股大跌逾400點 官股砸76億元連4買抗空頭

美國擴大制裁華為讓台股掃到颱風尾，加權指數從 12800 點摜破月線，政府基金本週以來持續買超，今天單日買超 56.86 億元，短短四天買超金額 76 億元。

華為風暴拖累權值股，包括台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 與聯發科 (2454-TW) 股價同步臉綠，台股今 (20) 日盤中一度大跌逾 600 點，盤中在特定買盤進場力抗空頭，跌幅收斂至 400 點，但短短 4 個交易日台股就下跌 432.82 點，市值已經蒸發 1.29 兆元。

面對台股跌跌不休，國安基金是否進場護盤，國安基金執行秘書阮清華三緘其口，僅強調國安基金還在授權期間，會視情況伺機而動，但觀察八大官股進出動態，光是今天買超金額就多達 56.86 億元，不難窺見政府基金著墨痕跡。

統計八大官股行庫本週以來，連續 4 個交易日天天買超，合計 4 個交易日共買超 76 億元，力抗空頭意味濃厚。

觀察官股買超動態，主要鎖定遭殺盤的台積電 (2330-TW)、欣興 (3037-TW)、大立光 (3008-TW)、可成 (2474-TW)、友達 (2409-TW)、日月光 (3711-TW)、第一金 (2892-TW)、穩懋 (3105-TW)；另外，元大高股息、元大滬深正 2 等兩檔 ETF 也是官股鎖定標的。

法人指出，台股攀升至 12700 點高點後，在獲利了結賣壓調節下震檔整理，隨後碰上美國擴大對華為制裁影響，讓台積電、聯發科等權值股翻黑，在資金擴大調節力道衝擊下，拖累各類股全盤皆墨。

展望後市，法人表示，加權指數在摜破月線後，就連先前 12502 點的多方缺口也跟著失守，在美中關係持續緊繃、疫情不確定性仍高的情況下，指數短線震盪下殺機率不小，不宜貿然搶進。