台積電單日市值縮水3241億元 自歷史高點已蒸發1.33兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (20) 日股價開低走低，盤中一度回測 400 元整數關卡，終場下跌 2.92%，收在 415 元，摜破月線，單日市值縮水 3241 億元，跌破 11 兆元關卡至 10.76 兆元；若以 7 月 28 日的歷史新高價 466.5 元來看，近 17 個交易日，市值累計已蒸發約 1.33 兆元。

美國商務部最新規定指出，所有供貨給華為的晶片業者，若使用美國技術或設備生產晶片，即便晶片不是華為設計所需，只要供貨華為，晶片製造商都須取得商務部許可。

受到美國政府擴大封殺華為影響，台廠供應鏈恐進一步遭砍單，在相關禁令效應進一步擴大下，台股賣壓出籠，創今年年後開紅盤以來最大跌點，蘋概股、華為概念股成重災區，指數大跌 416 點作收，成交值並爆出 3468 億元的史上最大量，台積電股價也跳水下挫。

對於華為禁令，台積電日前表示，5 月 15 日後已沒有再接華為新訂單，9 月 14 日後也不會出貨晶片給華為，並強調，今年營收至少成長 20% 的預估值，已將美國政府的華為出口禁令納入考量，由此可知，目前對華為海思產能缺口的填補，進展相當順利。

台積電董事長劉德音並認為，雖然華為禁令對營運短期會有影響，但供應鏈會自我調節，再取得平衡，且台積電擁有技術領先地位，中長期展望仍樂觀看待。