外資晶圓雙雄不同調 加碼台積電逾萬張、反手調節聯電

台股今 (17) 日在台積電、大立光、聯電等權值股，加上傳產、中小型股強漲帶動下，終場大漲 160.65 點或 1.26%，刷新歷史收盤新高價，收 12956.11 點，三大法人同站買方，外資操作晶圓雙雄不同調，大舉加碼台積電買超 1.2 萬張，反手調節聯電 2.7 萬張。

期貨方面，外資加碼多單 624 口，多單未平倉口數來到 30268 口，投信減碼 835 口空單，空單未平倉口數來到 32429 口，自營商則減碼 794 口多單，多單未平倉口數達 9700 口。

外資前十大買超標的，買超航運股長榮達 18639 張居冠，群創、台積電也分別有 15038、12916 張，其他矽統 9846 張、和碩 8864 張、長榮航 8306 張，金融族群玉山金、日盛金也分別有 8282、7464 張，中小型塑化股國喬、聯成也有 7058、6634 張。

賣超方面，外資大賣聯電 27034 張，彩晶也有 12886 張，南電、定穎也有 7973、7179 張，其他依序為晶電、可成、友訊、南亞科、亞泥、華航。

投信則同樣鎖定長榮買超 6058 張，彩晶也有 6000 張，聯電 2632 張、達邁 2175 張、和碩 1774 張、宏碁 1276 張皆逾千張，其他則依序為萬海、鈺齊 - KY、廣達、嘉晶；前十大賣超，南電遭賣 3367 張居冠，鎧勝 - KY 2837 張、中信金 2562 張、兆豐金 2317 張、欣興 2128 張，其他依序為英業達、精材、日月光投控、元太、第一金。

法人表示，近期多頭資金行情持續帶動台股維持高檔，加上類股健康輪動輪漲，整體多方格局不變，投資人可留意具業績、補漲題材個股布局。