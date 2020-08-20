Q2旅遊業急凍 央行：旅行收入和支出均創歷年新低

台灣央行今 (20) 日公布第二季國際收支帳統計，由於各國管控邊境防堵新冠肺炎疫情，使旅遊業急凍，經常帳項目中的服務收支，罕見由逆差轉為順差，央行指出，第二季旅行收支逆差僅 1 億美元，是 2016 年第一季以來最小逆差，其中，旅行收入 0.94 億美元和旅行支出 1.93 億美元均創下歷年新低水準。

第二季國際收支順差 69.6 億美元，其中，經常帳順差 217.7 億美元，金融帳淨資產增加 (金融帳淨流出)165.4 億美元。

央行說明，由於疫情在全球延燒重創觀光旅遊產業，第二季國人出口年減 98.9%，從去年同期 445 萬人次銳減至 4.7 萬人次，來台旅客也年減 99.6%，從去年同期 307.4 萬人次銳減至僅剩下 1.3 萬人次，導致第二季旅行收入僅 0.94 億美元，而旅行支出僅 1.93 億美元，逆差僅 1 億美元，比起去年同期逆差 11.7 億美元幅度大幅縮小，使服務收支轉為順差。

另一方面，央行提到，運輸服務收支本季轉為順差，是服務收支轉為順差的另一原因，儘管因出國人口減少，但貨運熱絡抵消部分影響，運輸收入達 25.5 億美元，運輸支出 24.3 億美元，反觀去年同期運輸收入和支出分別為 25.8 億美元、29.9 億美元。

此外，經常帳中的商品貿易順差共 154.9 億美元，年增 11 億美元，央行說明，此主要受惠於 5G 通訊和高效能運算等新興應用，以及國內半導體業具國際競爭優勢，電子零組件出超擴大，抵銷國外需求走弱和原物料價格下跌造成傳產貨品外銷不振的影響。

金融帳方面，因保險公司投資國外債券增加，居民對外證券投資淨增加 155.7 億美元，而外資減持台股，使非居民證券投資淨減少 33.8 億美元，整體證券投資淨資產增加 189.5 億美元。統計金融帳已連續 40 個季度淨流出，累計流出規模達 4986.5 億美元。

累計上半年，國際收支順差 110.8 億美元，其中經常帳順差 398.8 億美元，而金融帳淨資產增加 339.8 億美元。

央行再次強調，經常帳有順差的國家如日本、新加坡、南韓、德國、泰國和台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。