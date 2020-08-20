〈台股盤後〉三大陰霾罩頂成多殺多局勢 連破多個支撐暫守季線

受華為禁令和紅色供應鏈搶單雙利空來襲，台股今 (20) 日跳水重挫，不僅電子股大跌，傳產、金融股全面受到衝擊，形成多殺多局面，盤中一度崩跌超過 600 點，最低跌到 12144 點，盤中跌點收斂，終場跌 416 點，收在 12362.64 點，成交值放大到 3468.16 億元，短均線全數遭到跌破，季線 12053 點位置有撐。

法人指出，今日大盤帶量下殺，反映出電子股人氣退燒，且高達 1500 億元的部分融資戶出場，賣壓更擴散到傳產股、金融股。

可觀察到，集中市場下跌家數共 1006 家，有 29 家跌停，上漲家數僅 89 家，而店頭市場則有 885 家下跌，其中有 21 家跌停，上漲加數僅 80 家，合計上市櫃總下跌家數近 1900 家。

50 大權值股中，僅一檔中華電維持平盤，其他全數下跌，其中，聯發科再重挫逾 7%，國巨、聯電、緯穎均跌逾 6%，日月光投控、南亞科跌超過半根停板，台達電、大立光、和泰車等跌 4%，中租 - KY、廣達、和碩、上海商銀等跌逾 3%。

從細族群來看，ABF 載板三雄漲多後也成殺盤重災區，南電、欣興和景碩全數跌停，同欣電也跟跌逾 8%、易華電跌半根停板。

散熱族群同樣見到壓力，融資使用率超過 50% 的動力 - KY、泰碩均跌停，力致、雙鴻逼近跌停，另外建準、奇鋐、健策和超眾均跌逾 5%。

光纖模組相關族群表現也相當弱勢，光環跌停，華星光、聯鈞逼近跌停，前鼎和眾達 - KY 跌逾 6%。被動元件也成重災區，在國巨重挫近 7% 的衝擊下，華新科跌逾 8%，蜜望實、信昌電和禾伸堂跌 6% 上下。

整體來看，法人指出，由於美中科技戰緊張情勢恐在美國大選前更白熱化，電子股短線壓力不弱，不過，由於目前台幣仍偏強，資金無明顯匯出壓力，不排除具基本面的資產股、傳產股和金融族群將成為震盪盤下的避風港。