〈國泰金經濟調查〉疫情再起+美中緊張升溫 台股樂觀指數轉負值

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日發布 8 月國民經濟信心調查結果，全球疫情加速擴張，且美中緊張情勢升溫，使得民眾對股市樂觀指數連 2 月下滑，並且再度轉為負值，風險偏好度升幅趨緩。

國泰金表示，全球疫情加速蔓延使景氣展望下降，民眾大額消費行為受防疫措施影響。國發會最新公布的 6 月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標微幅上揚，景氣緩步復甦，8 月景氣現況指數則連 4 月改善至 2.9，但因為全球疫情加速蔓延，且美中關係緊張情勢上升，壓抑展望指數連 2 月下滑至 1.9；民眾薪資上漲預期指數從 7 月的 - 7.7 微幅反彈至 - 6，連 4 月上揚。不過，大額消費意願指數從 7 月的 7 下降至 1.1，顯示近期台灣防疫措施再度緊縮影響民眾大額消費行為。

逾八成民眾預期今年經濟成長可保 1，即使有疫情影響，民眾仍認為通膨緩和，國泰金指出，主計總處估計 2020 年經濟成長 1.67%，通貨膨脹率 - 0.32%，依據 8 月調查結果顯示，民眾對於 2020 年台灣經濟成長率的平均預期值維持在 1.4% 不變，有 85% 的民眾認為經濟成長率會達到 1% 以上。民眾對於 2020 年平均通膨預期值維持在 0.41%，預期今年通貨膨脹率將低於 1% 的民眾則維持在 92%，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

不過對於台股看法，民眾樂觀情緒因疫情與美中關係而續滑，國泰金表示，全球疫情加速擴張，且美中緊張情勢升溫，台股跟隨主要國家股市行情高檔震盪。8 月調查結果顯示，民眾股市樂觀指數連 2 月下滑，比起 7 月的 5.2，本月樂觀指數下降並轉為負值至 - 2.5 ，風險偏好指數微幅上升至 4.7，走揚幅度趨緩。