〈台股盤中〉一度重挫634點年後開紅盤以來最慘 回測季線支撐

台股今 (20) 日受美中關係趨嚴、華為禁令以及美股期指下殺等利空影響，高檔調節賣壓加劇，聯發科、聯電、國巨等電子指標重挫，指數盤中暴跌 634 點，更是 1 月 30 日年後開紅盤後，單日最大跌點，灌破月線及 12200 點整數關，回測季線，估量更放大至 4400 億元。

美國總統川普宣布無限期推遲美中高層的視訊會議，更表明拒絕跟中國進行對話，市場擔憂美方是否會退出第一階段貿易協議，加上華為禁令利空不退，脫累今日台股重挫，代表中小型股的櫃買指數同樣暴跌逾 5%，失守季線。

觀察今日權值股表現，台積電、鴻海雙雙走跌近逾 2%，聯發科也跌約 7%，國巨盤中更跌 9%，一度逼近跌停，大立光、日月光投控、聯電等跌幅也介於 5-7% 之間，台達電、緯穎、南亞科等也全面走弱。

族群股來看，被動元件股在國巨領跌下，華新科、奇力新、凱美等也有 8% 左右的跌幅，設備股弘塑跌停，京鼎、牧德等也同步走貨，網通族群也陷入修正，合勤控、明泰跌 8-9%，昨日召開法說的漢磊、嘉晶盤中同樣重挫。

生技股也再度淪為重災區，中天、合一、亞諾法、亞獅康 - KY、美德醫療 - DR、杏國等全面跌停；此外，ETF 元大 S&P 原油正 2 清算寬限期將屆，將恢復適用原平均淨值跌幅達一定比率必須清算之規定，今日盤中更是暴跌近 3 成。

不過，IC 設計的矽力 - KY 今日逆勢上攻，強漲近 6%，在祥碩走跌下，矽力也重返股后；另外，機殼大廠可成售廠後多空交戰，今日更一度翻紅，表現也相對強勢。

法人指出，雖然今日台股出量下殺，但台幣仍維持升值走勢，顯現外資尚未撤退，另一方面，今日盤中雖然重挫逾 600 點，但午盤前跌勢收斂，也反應低接買盤進駐，可望強化季線支撐力道，短期來看，估計指數將在季線以及月線進行區間震盪整理。