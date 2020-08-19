全球最大原油ETF USO獲SEC韋爾斯通知

全球最大原油 ETF 美國原油基金 (USO) 週三 (19 日) 表示，已收到美國證券交易委員會 (SEC) 寄發的「韋爾斯通知」(Wells notice)，未來將面臨監管機構的審查。

監管文件披露，SEC 已向 USO 寄出韋爾斯通知，建議針對 USO 和執行長 John Love，以及負責管理 USO 的美國商品基金 (USCG) 展開調查，鑑於油價崩跌期間的種種調整，SEC 將調查 USO 是否充分向投資人披露風險。

SEC 表示，雖然 USO 所做的更動出自於保護該基金，但也意味其已偏離過去的投資策略。

新冠疫情大幅衝擊原油需求，今年 4 月，WTI 原油期貨一夕崩跌，期貨合約價史上首度跌入負值，迫使 USO 調整其投資組合，將即將到期的原油期貨轉倉至較遠月份，且由於大量散戶投資人逢低進場，擔心在外流通股數觸及上限的情況下，USO 宣布將轉換為封閉式基金。

對此，USO 認為其在風險訊息披露上的表現合宜，將針對 SEC 的指控提出異議。USO 曾在 4 月警告，由於資產大幅波動，該基金可能無法實現投資目標。

儘管如此，資產超過 40 億美元的 USO，仍是原油期貨市場的領導者，產業專家認為，SEC 發布的通知沒辦法改變這一點。

ETF Flows 投資長兼研究主管 Dave Nadig 認為，SEC 僅會對高管處以罰款，並更改部分程序。他不認為投資人將因此撤出 USO，儘管還有其他以原油為基礎的 ETF，但沒有一個能夠像 USO 一樣獲得交易員的廣泛認可，流動性也是。