〈能源盤後〉市場靜待供應數據、OPEC+會議結果 原油走勢持平

週二 (18 日) 交易，原油期貨價格仍處於等待走勢，因為交易者期盼美國原油供應數據，以及 OPEC + 減產協議監督委員會的會議結果。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格持平，收每桶 42.89 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 9 美分或 0.2%，收每桶 45.56 美元。

原油期貨價格週一上漲，部分歸因於報導稱中國將進口更多美國原油，以及 OPEC + 成員上個月減產協議遵循度自 94% 提升至創紀錄的 97%，其中尤以俄羅斯改善最為明顯。分析師指出，OPEC + 的 JTC 週一召開會議，將遵循度的標準設在 95%。

OPEC + 的 JMMC 預計週三召開會議，但外界預計與會者將採取觀望態度，因為先前 OPEC + 甫決議自 8 月起將減產規模自 970 萬桶 / 日縮降為 770 萬桶 / 日，就連先前未足夠遵守減產限制的成員也同意加深減產以補回先前不足之處。

OANDA 高階市場分析師 Craig Erlam 報告指出，減產協議的高遵循程度將強化眾人對未來任何必要行動的信心，但目前 OPEC + 最好的行動是靜觀不變，因為未來幾個月再次進一步受挫的情形是無法避免的。

交易者也關注美國供應數據。API 週二收盤後已公布，上週原油庫存減少 426 萬桶，此前一週原油庫存下降 440 萬桶。EIA 預計週三公布更受矚目的原油庫存數據。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師預期上週原油供應量下降 380 萬桶、汽油下降 200 萬桶、蒸餾油下降 90 萬桶。

美元下降則有利美元計價商品，根據 FactSet，ICE 美元指數下降 0.6% 至 92.312，盤旋在約莫 2018 年 5 月以來最低水準。

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