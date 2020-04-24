空頭大軍加碼鎖定原油ETF USO開始增加遠月期貨占比

在過去兩天中，WTI(西德州原油) 價格已經由先前的負值轉為穩定，週四 (23 日) 價格上漲近 20%。儘管如此，並沒有減緩做空者的腳步，他們相中全球最大的原油 ETF/ETP：美國原油基金 (USO)，並加碼放空。

USO 在過去兩個月暴跌了 75%，讓做空者賺進數億美元。

據 S3 Partners 數據顯示，從 2 月 27 日到 4 月 21 日，做空者跑步入場，空頭部位這段期間增加了兩倍，最終賺了約 2.86 億美元。至週二為止計算，報酬率為 110%。

S3 Partners 分析師 Ihor Dusaniwsky 表示，做空者過去 1 個月一直在增持部位，空頭部位增加了 1500 萬股，至總計 7580 萬股。以週三價格計算，價值約達 2.13 億美元。

Dusaniwsky 指出，過去幾天借入 USO 的成本一直在增加，由 4 月初的 1% 已升至 3.8%，但是由於今年有近 65 億美元的 ETN 資金流入，仍有大量股份可以借入。

不過這兩天油價回穩，週四 USO 上漲 9.9%，

於此同時，基於國際油價不穩定， USO 已於週三提交監管文件，表示基金已分散在原油期貨上的投資。

USO 表示，可能將投資組合中的 20%，分配給紐約商業期貨交易所 (NYMEX) 和洲際交易所 (ICE)6 月原油期貨，50% 分配給 7 月原油期貨，另外 20% 和 10%，分別分配給 8 月期貨和 9 月期貨，一改過去主要投資近月合約的做法。

基金在監管文件中稱，正在調整投資組合，這是為了應對異常的市場狀況。

儘管下跌、做空的部位增加，都未阻止市場撈底的資金。截至週二，這支基金的淨存款為 5.38 億美元。