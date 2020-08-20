〈能源盤後〉汽油庫存下降 安撫市場不安 原油近拉回收平

週三 (19 日) 交易，原油期貨價格擺脫稍早虧損，最終幾乎持平作收，係因隨著疫情稍微緩和，駕駛旺季也進入尾聲，但 EIA 報告顯示汽油庫存下降，安撫了市場對需求狀況的不安。

交易者也關注 OPEC + 小組的會議，預計該會議將建議堅守現行的減產計畫，因為主要生產國正衡量 COVID-19 疫情對需求前景的影響。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4 美分或 0.1%，收每桶 42.93 美元。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1 美分，收每桶 43.11 美元，目前此已是交易最活躍的契約。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 9 美分或 0.2%，收每桶 45.37 美元。

EIA 公布，上週美國原油庫存下降 160 萬桶，汽油庫存下降 330 萬桶，蒸餾油增加 20 萬桶。原本週二 API 公布汽油庫存上升，原油處於壓力之下，因這是夏季駕駛季節最後階段的看跌訊號。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 0.75 美分或 0.6%，收每加侖 1.2905 美元。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預估，上週美國原油供應量減少 380 萬桶、汽油庫存下降 200 萬桶、蒸餾油庫存減少 90 萬桶。

OPEC + 的 JMMC 週三召開視訊會議，市場普遍預期該委員會採取靜觀其變的做法，係因與會成員 8 月份甫變動減產規模，將每日減產 970 萬桶縮減為減產 770 萬桶，尚待時日判斷成效。

路透社報導，沙烏地阿拉伯石油部長向與會者表示，今年第四季原油需求應該會反彈回疫情爆發前的水準，同時呼籲成員堅守減產規定。

德國商銀分析師 Eugen Weinberg 表示，「有鑑於需求方面的風險，8 月就決定開始增產實在太早了，雖然如此，倘若這些 5 到 7 月石油產量超過協議限度的國家願意擴大減產以彌補先前過量的生產，且 9 月持續維持減產行動，那麼應該不會再有新的生產過剩情況出現。」

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