精測推多款AIoT感測器儀器 首度對外銷售

半導體測試介面廠精測 (6510-TW) 今 (19) 日指出，為打造 AI 智慧工廠，耗時 5 年在廠內關鍵生產線上，布建逾千個感測器，正式推出多款 AIoT 感測器儀器，並開始對外銷售。

精測表示，目前已達到完整人機協作的智慧製造暨智慧環保解決方案，包含自有 AIoT 感測器、AI、邊緣運算系統與智慧管理平台，並提供各項設備智慧化落地改造方案。

精測該方案結合 MES 系統與 RFID，可帶入生產參數，並透過自行開發邊緣運算系統與內嵌 AI 演算法，進行數據資料採集，偵測設備與生產參數的異常 (SPC/ FDC)，同時進行即時數據分析，達到即時優化與預測生產結果，進而回控設備，確保生產品質。

精測指出，先前已針對自家產線，開發出線上型高精度化學液 AIoT 感測器，可進行即時分析各種化學藥液金屬離子、有機、無機化合物濃度，除了可用於半導體測試、PCB 產業外，對光電、化工、檢測、環工、製藥、食品以及造紙等產業，也具備整合物聯網與智動化技術的應用價值。

精測今年也推出多款 AIoT 感測器儀器，並首度開始對外銷售，包括分光光度計、電極量測系統、雷射光度計、電極滴定系統、自動添加系統、多合一光度滴定儀等，該系列儀器可望解決過去人工蒐集資料的人力問題、亦可提高水處理監測技術、降低人員操作不當之風險。