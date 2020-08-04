精測Q2獲利創歷史次高 上半年每股賺12.57元

半導體測試介面廠精測 (6510-TW) 今 (4) 日公告第二季財報，稅後純益 2.33 億元，季增 30.17%，年增 97.46%，每股稅後純益 7.11 元，上半年稅後純益 4.12 億元，年增 94.34%，每股稅後純益 12.57 元；受惠製程持續優化，以及遞延訂單貢獻，精測第二季獲利創歷史次高，上半年賺逾一股本。
精測第二季營收 10.57 億元，季增 17.44%，年增 57.76%，毛利率 54.14%，季增 1.55 個百分點，年增 2.24 個百分點，營益率 27.97%，季增 3.74 個百分點，年增 7.12 個百分點，稅後純益 2.33 億元，季增 30.17%，年增 97.46%，每股稅後純益 7.11 元。
精測上半年營收 19.58 億元，年增 53.33%，毛利率 53.43%，年增 2.16 個百分點，營益率 26.25%，年增 6.36 個百分點，稅後純益 4.12 億元，年增 94.34%，每股稅後純益 12.57 元。
精測指出，第二季受惠遞延訂單發酵，營收創次高，獲利也受惠製程持續優化，毛利率明顯較上季改善，寫三季來新高，推升上半年賺逾一股本。