〈合庫金法說〉三利多加持 下半年房市可望價量俱揚

在中央銀行降息、台商資金回流帶動下，加上國內疫情控制得當，行庫看好下半年房市表現，合庫金 (5880-TW) 預期，下半年房市將呈現價量俱增的走勢。

合庫金今 (19) 日舉行第 2 季線上法說，總經理陳美足表示，為因應新冠肺炎疫情衝擊，中央銀行 3 月宣布降息一碼，使得房貸利率降至史上新低點，加上台商資金回流、政府力推危老重建與都更挹注下，可望帶動房市表現。

合庫銀主管指出，目前整體房貸放款餘額共 5368 億元，較去年同期增加 208 億元、年增幅 4%；上半年土建融放款餘額共 1236 億元，較去年同期增加 939 億元、增幅多達 3 成以上。

從買賣移轉棟數資料來看，台灣去年房市交易量年增幅約 8%，已是連續三年正成長，今年上半年受疫情衝擊，導致上半年交易量小幅衰退約 2%。

合庫銀主管表示，今年受疫情影響，導致全球經濟受衝擊，台灣經濟成長也面臨下修風險，恐將影響房市交易表現，但在央行降息、房貸利率降至史上新低，以及台商資金回流、都更與危老重建帶動下，預估下半年房市可望好轉。

整體而言，綜合國內總經數據來看，研判台灣經濟已在第 2 季完成築底，在國內疫情趨緩下可望帶動經濟呈現 V 型復甦，房市交易價格可望小幅上漲並帶動交易量增加，房市可望呈現正向格局。

合庫金今天舉行線上法人說明會，揭露自結財務數據，累計上半年稅後純益 80.52 億元，較去年同期減少 5.21%，每股稅後純益 (EPS)0.58 元，考量疫情對產業的衝擊，今年市場環境已與去年底預期不同，恐影響獲利表現，目前正評估下修獲利預算目標，惟最終仍須經董事會同意才能拍板。