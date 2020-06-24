〈合庫金股東會〉董座：國內景氣Q2築底 樂觀看待下半年逐漸復甦

新冠肺炎疫情重挫全球經濟動能，但合庫金 (5880-TW) 董事長雷仲達認為，景氣在第 2 季築底後下半年起可望逐漸復甦，認為「最壞的時期已經過了」，樂觀看下半年經濟動能；而隨著景氣復甦，不動產市場也可望健康的成長。

合庫金今 (24) 日舉行股東會，雷仲達會後接受媒體訪問時針對下半年的景氣、房市提出上述看法。

雷仲達指出，以國內來說，新冠肺炎疫情影響上半年經濟成長，整體經濟動能在第 2 季降至谷底，但隨著防疫有成、政府積極推動經濟振興與國旅等刺激經濟復甦方案，可望帶動國內經濟在第 3 季起逐漸復甦。

至於房市部分，雷仲達說，國內房市從去年底起受疫情影響，導致房市交易有點降溫，但今年上半年又有慢慢回溫的現象，儘管日前理監事會議中有理事擔憂「房市過熱」，但他認為，房市可望在下半年呈現溫和、健康的上漲還不至於過熱。

雷仲達進一步說明，下半年房市可望在經濟振興、疫情趨緩提高民眾賞屋意願，以及海外資金回流等三大利多加持下逐步推升房市表現，加上目前市場利率處於低檔，這些都有助於房市回溫。

雷仲達認為，目前房市主要由首購或換屋的自住剛性需求支撐，而投資客則在財政部推出房地合一稅政策上路後，有效嚇阻投資客炒房，少了投資客炒作，房價就不容易飆漲。