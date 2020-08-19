川普政府：兩黨有望先協商推出5000億美元救助計畫

據《彭博》報導，川普政府高級官員表示，兩黨可能就規模較小的新一輪刺激計畫達成一致，總規模在 5000 億美元，避開原本雙方爭議最大的部分。

要求匿名的這位官員週二 (18 日) 晚間說，國會兩黨可能會在對郵政服務的財政紓困、學校援助，以及為維持就業加大企業扶持等部分達成一致。

官員稱，在其他領域，例如現金發放以及對地方州府的援助方面，兩黨仍相距甚遠。

5000 億美元的數字遠遠低於國會民主黨的要求。眾議院在今年 5 月，批准了一項約 3.5 兆美元的刺激計畫，但民主黨國會領導人和白宮的談判卻陷入僵局。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，願意將刺激方案規模降至 2 兆美元。佩洛西週二早些時候稱，民主黨可能會進一步做出讓步，等到 11 月大選後，再增加救助項目。

參議院共和黨人計畫推出自身版本的縮減方案，包括 300 美元的失業救濟金、用於小企業援助的資金、額外的郵政服務資金、以及為雇主提供保護，使其免受 Covid-19 感染引起的訴訟。共和黨說，這會是 7 月底 1 兆美元方案的簡化版本。

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