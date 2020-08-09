一文看懂：美國兩黨「新紓困案」談崩分歧點

週五 (7 日) 白宮政府與在野黨民主黨針對新一輪的財政紓困案再次協商破裂，美國總統川普 (Donald Trump) 也隨後表示，若持續無法與民主黨達成協議，那麼川普就將簽署行政命令紓困，包括提供失業補貼、薪資所得稅停徵等。

而究竟執政黨的共和黨與在野黨的民主黨，對於新財政紓困案分歧在哪？對此眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 特別在協商破局後，撰寫一封公開信致予民主黨黨內同事，大致解釋了兩黨在新紓困案上的分歧點：

民主黨新紓困案草案規劃為 3 兆美元，但願意退讓至新紓困案規模不得低於 2 兆美元；但共和黨堅持新紓困規模為 1 兆美元。

民主黨規劃為新冠病毒測試和治療投放 750 億美元；共和黨規劃投入 150 億美元。

民主黨規劃向各州、市政府投放 9150 億美元；共和黨規劃投入 1500 億美元。

民主黨規劃投放鉅額補貼幫助學校重啟；共和黨規劃投入 1050 億美元。

民主黨規劃向食物、水、公用事業等投放更多資金；共和黨目前未看到此類規劃。

民主黨規劃每週 600 美元的失業補貼；共和黨已讓步願意提高至每週 400 美元。

針對美國的新財政紓困案一再難產，美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，他將與白宮幕僚長米道斯 (Mark Meadows) 建議川普簽署行政命令，以變相對美國民眾進行新一輪紓困。

川普也指責民主黨人阻礙新紓困案的推行，川普表示，若持續與民主黨協商未果，那麼他將為美國民眾提供需要的救濟，包括延長失業補貼至今年年底、暫停徵收薪資所得稅至今年 12 月、租屋客暫停驅逐等。

而川普力推的暫停徵收薪資所得稅，是目前行政命令中最具爭議的一點，且在共和黨黨內也未達共識，前歐巴馬政府經濟學家 Gene Sperling 亦表示，暫停徵收薪資所得稅很可能是不合法的舉措，川普若簽署，那麼後續影響將可能是災難性的。