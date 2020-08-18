MSCI創設中國氣候變化指數 著重企業ESG績效

根據《路透社》週二 (18 日) 報導，MSCI 於 18 日公布了 2 種氣候變化指數，可讓投資人在中國股市選擇碳排放較低的公司。

MSCI 的這項舉動，代表著該公司在促進中國 ESG(Environment、Social、Governance) 標準上的努力。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情打擊下，中國政府正設法於減少汙染和維持成長之間取得困難的平衡。

新的氣候變化指數，是基於 MSCI 中國指數及 MSCI 中國 A 股指數所創建。與母指數相比，新指數將更多權重放在污染較低的公司。

舉例來說，網路巨頭騰訊在 MSCI 中國氣候變化指數可多獲得 1.61% 的權重，而隆基綠能科技在中國 A 股氣候變化指數可多獲得 1.4% 的權重。

MSCI 亞太地區客戶主管的林偉傑 (Jack Lin) 預估，投資人將會逐漸聚焦氣候變化指數。他說道：「這與世界展望無關。這關係到經濟效益。這關係到高回報與低風險。」也指出 ESG 表現太差的企業，其股價在市場上也會被打上折扣。

MSCI 表示，在過去的 6 年半時間，MSCI 中國氣候變化指數在年率方面的表現，要較其母指數高出 0.4%。

MSCI 研究部副總 Shuo Xu 表示，該指數的發布者正與多家機構商討，要基於新指數來創建投資商品。

而在該指數發布之際，中國也正致力開放其資本市場。對 ESG 有所意識的海外投資人，也會對中國的上市企業施壓。而在中國當地所披露的 ESG，也常被認為是零散、不標準的，以及不一致的。