三星電子智慧型手機及面板等 市占出現滑落

數據顯示南韓三星電子的智慧型手機及顯示器，於 2020 年 H1 的全球市占出現下滑。

《韓聯社》16 日報導。南韓三星電子 (005930-KR) 表示，根據市場調查研究機構 Strategy Analytics 所公布的最新研究報告，該公司智慧型手機市占在 2020 年 H1 報 16.3%、年減 2.0%，也較去年下半年下滑 1.2%。全球市占的龍頭寶座，雖從 2017 年 (19.5%) 就維持至今，前後也下滑了 3% 左右。

業界認為，主要理由在於市場規模縮小，加上競爭也趨於激烈，都導致三星電子的智慧型手機市占下滑。

此外，在顯示器方面的市占也同樣出現滑落。根據經濟預測及商業諮詢機構 Omdia 的研究報告，以金額來看，三星電子在智慧型手機的面板市占報 41.3%、年減 2.3%。大尺寸面板的市占率，以去年基準來看也下滑至 9.0%。

三星電子停止 LCD 面板生產，轉型至 QLED 這類優質面板為主的生產，來對大尺寸顯示器部門進行重整。該公司自今年起，也不再公開大尺寸面板的市占，只公布智慧型手機所使用的面板市占。

今年顯示器的市場規模展望，預估在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情干擾下將出現縮小。不過三星電子用於智慧型手機的主力產品 OLED 面板，預估今年市占率會從去年的 30% 升至 32%，計畫將更進一步的主導市場。

而根據集邦科技 (TrendForce) 旗下的研究機構 DRAMeXchange 調查，以金額來看，三星電子的 DRAM 市占報 43.6%、年減 0.3%。

三星電子表示，該公司預估今年 H2 在非面對面產業及數位轉型的加速進行下，相關需求將隨之增加。也會在產品競爭力的基礎下，就後疫情時代的因應來作出準備。

三星電子股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於金額的電視機市占報 32.4%(Omdia 調查)，較去年同期上揚 1.5%。

三星電子 2017 年的電視機市占報 26.5%，在去年首度突破 30% 大關。同時也從 2006 年以來，連續 14 年維持第一。