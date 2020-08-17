南韓7月份汽車出口年減11.7% 跌勢有所放緩

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續，對汽車業帶來衝擊，根據南韓貿易工業和能源部週一 (17 日) 公布的數據顯示，7 月份南韓汽車出口較去年同期下跌近 12%，連續第 4 個月下跌，不過下跌趨勢有所放緩。

受到疫情的衝擊，全球商業活動受到影響，消費者信心下滑。數據顯示，7 月份南韓汽車共出口了 181362 輛，年減 11.7%，不過跌幅已經有所放緩。相較之下，在今年 6 月、5 月和 4 月份，南韓汽車出口分別下跌了 40.1%、57.5% 和 44.6%。

從出口額來看，南韓 7 月份汽車出口額較去年同期下跌了 4.2%，至 36.6 億美元。報告中指出，由於新冠肺炎疫情迫使全球大規模停工，南韓汽車的海外經銷商也被迫暫停業務營運，導致南韓汽車的出口出在近期大幅下跌。此外，疫情引發的全球經濟危機，也打壓了消費者購買新車的意願。

從汽車產量來看，南韓 7 月份汽車總產量較去年同期下跌了 3.8% 至 345711 輛。不過，在汽車製造商的促銷和營銷推動下，南韓國內市場 7 月份的銷量成長了 8.9%，至 164539 輛。

南韓汽車製造商協會 (KAMA) 的數據顯示，南韓的 5 大汽車製造商，包含現代汽車 (Hyundai)、起亞、韓國通用、雷諾三星和雙龍，在 1 月至 6 月的上半年期間，共生產了 163 萬輛汽車，較去年同期下跌了 19.8%，更創下自 2009 年的 153 萬台產量以來的最低水平。

南韓智庫韓國發展研究所 (KDI) 先前的數據顯示，受惠於政府的緊急現金援助，南韓的消費量略有回升，但由於疫情大流行繼續拉低需求，出口仍然低迷。