獨資小微企業也能開數位帳戶 一銀搶頭香開辦

金管會開放獨資企業戶可開立數位帳戶，公股銀行搶頭香，第一銀行宣布推出「iLEO 獨資企業數位帳戶」，成為國內首家推出獨資企業帳戶的銀行，企業主只要備妥身分證明文件、自然人憑證與工商憑證，就能線上完成開戶。

金管會 2016 年開放銀行開辦數位帳戶後，日前進一步擴大開戶對象，提供獨資的企業戶也能開立數位帳戶，讓規模較小的獨資企業主不用跑分行親臨櫃台也能申請開立數位帳戶。

一銀表示， 「iLEO 獨資企業數位帳戶」提供存款、外匯、信託等全方位功能，帳戶優惠與 iLEO 個人數位帳戶相同，同樣享有 12 萬元以內 1.2% 高利活存，100 元即可起息，每月自動化通路跨行轉帳手續費免費 10 次、跨行提款免費 5 次優惠。

一銀的「iLEO 數位帳戶」用戶數持續成長，自去年 4 月上市後用戶數高達 33 萬戶，在金管會日前宣布擴大數位存款帳戶申辦對象後，一銀更搶下頭香成為國內首家推出「iLEO 獨資企業數位帳戶」的金融機構。

一銀表示，獨資企業主只要備妥身分證明文件、自然人憑證及工商憑證，透過線上與客服人員視訊驗證身份後，即可開立「iLEO 獨資企業數位帳戶」，免去親臨分行等待開戶，開戶後透過 iLEO APP 即可啟動相關金融理財服務，讓企業主能更有效管理企業時間。

此外，一銀近期也將開放線上申請數位存摺服務，未來個人用戶或企業主只需動動手指即可匯出存摺及交易明細，做為財力證明及申貸依據等用途，完善相關數位金融服務。