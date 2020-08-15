〈紐約匯市〉風險情緒高漲 美元創下10年來最長週跌勢 歐元走強

週五 (14 日) 投資人持續避開美元，轉向疫情下經濟表現優於美國的貨幣，美元已連續第 8 週走軟，創下 10 年來最長跌勢。民主、共和兩黨持續推延新一輪刺激法案談判，即使美國 7 月零售數據維持增長勢頭，也未能推漲美元。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數週五 (14 日) 下跌 0.25%，至 93.088，與 3 月份峰值相比僅下跌 9.5%。根據 Refinitiv 數據顯示，美元連續 8 週走跌，是其自 2010 年 6 月以來維持最久的跌幅。

歐洲 Monex 駐倫敦分析師 Ranko Berich 說：「與其它經濟體相比，美國境內的疫情是最嚴重的大流行病，這是因為當局管控不足所致。這也意味著，疫情爆發為其經濟寫下更為慘澹的前景。」

週五參議院和眾議院休會，美國總統川普也沒有新的談判行程，削弱市場對政府祭出下一輪疫情紓困措施的信心。

美國 7 月零售數據喜憂參半，未能提振美元。美國商務部週五 (14 日) 公布 7 月零售銷售月增率報 1.2%，低於市場預期，但在不計入汽車、建材的情況下報 1.9%，又高於市場預期。

商務部數據顯示，美國 7 月零售銷售月增率報 1.2%，市場預期 2.3%，前值自 7.5% 上修至 8.4%；排除高波動因子後，7 月核心零售銷售月增率報 1.9%，市場預期 1.3%，前值 6.7%。

週五消費者信心指數和工業生產等其他經濟數據對美元的影響很小。

日圓創下兩個月來最佳一周漲幅。週五美元兌日圓下跌 0.5% 至 106.60 日圓。

與此同時，歐元兌美元匯率繼續走強，上漲 0.26%，至 1.1843 美元，該匯價已連續八週上漲。

歐元兌美元日線圖。(來源: investing.com)

美國新冠肺炎疫情持續肆虐、兩黨下一輪刺激方案陷入膠著，市場逐漸不看好美國經濟復甦，轉而投向歐元區經濟體，進而提振歐元。

歐盟統計局 (Eurostat) 週五 (14 日) 公布第 2 季歐元區 GDP 預期初值，由於疫情未見緩和，防疫限制措施持續限制多數成員國經濟增長，經季節性調整後，歐元區 Q2 GDP 季減 12.1%，年減 15%，符合市場預期。

英鎊兌美元也上漲 0.4%，至 1.3110 美元，投資者轉而關注 6 月份的經濟反彈，試圖忽略第二季英國國內生產總值 (GDP) 驚人地萎縮 20.4%。

本週跌幅最大的是紐幣，該貨幣兌美元本週累計下跌 0.8%，為自 6 月中旬以來的最大跌幅。

紐西蘭一直在應對新冠疫情，紐西蘭央行在週三 (12 日) 意外宣布擴大量化寬鬆，並表示可能進一步將利率調至負值，以應對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟造成的衝擊。

紐幣最新上漲 0.1% 至 0.6553 美元。

中國 7 月零售額意外衰退 1.1%，不如市場預期，連續第 7 個月下跌， 7 月工業增加值年增 4.8%，亦不如預期，代表全球最有希望的經濟體也面臨危機。

風險情緒高漲，澳幣兌美元突破七週來跌勢，攀升至 0.7171 美元，彌平週跌幅。

Arkera 外匯分析師 Viraj Patel 表示：「今年夏季匯市走向缺乏明確的催化劑，因此本週末外匯市場的交易氣氛凌亂。」

《路透社》週五 (14 日) 報導，美中原定美東時間 8 月 15 日舉行第一階段貿易協議的會談，評估雙方的履約情況，但由於日程安排的問題，該視訊會談已被推遲。

截至週六 (15 日) 台灣時間 5 時價格：

美元指數來到 93.088。-0.25%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1814 美元。 +0.26%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3110 美元。+0.40%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7171 美元。+0.32%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3268 加幣。+0.36%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.60 日圓。 -0.50%

