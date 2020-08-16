〈避險資產還保險嗎〉黃金只是獲利了結 兩大因素金價仍具支撐

黃金本週因為俄羅斯批准全球第一個武漢肺炎疫苗，而使投資人趁勢獲利了結，黃金跌破 2000 美元，外界關切避險資產是否還能投資，對此，法人表示，美國財政赤字仍嚴重，將引導美元持續弱勢，加上美中關係依舊愈演愈烈，多家外資中長線都仍看多黃金，元大投信黃金研究團隊也表示，只要實質利率未轉向，金價仍具支撐力道。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金 ER 指數，本週相較於前週收盤價下跌 4.78%，黃金期貨 12 月合約以 1970.4 美元作收。受到普丁宣布俄國搶先註冊新冠疫苗、新增確診人數鈍化，且債券殖利率反彈影響，投資人趁勢獲利了結。

不過總體環境仍有利於黃金，首先，2020 年 2 月到 2020 年 7 月這半年裡，聯準會總資產大幅成長 2.8 兆美元，遠高於金融海嘯後 2008 年 9 月到 2011 年 9 月的三年時間增加 1.94 兆美元，貨幣供給暴增不利於幣值穩定且易推升通膨。其次，美國預算赤字佔 GDP 比重 6 月底來到 - 13.8%，是 1980 年以來最嚴重情況，財政赤字情況恐將引導美元持續弱勢。

此外，市場避險心態濃厚，美中緊張關係愈演愈烈，二大國的角力使資金行情推升股價的同時，投資人會搭配部分黃金投資，以配置型策略來降低市場風險可能造成的損害。在短中長期因素配合下，高盛上調 3 個月目標價到 2300 美元，美銀美林重申 18 個月目標價 3000 美元。

元大投信黃金研究團隊表示，負實質利率環境將帶動黃金中長期表現，綜觀目前金融市況，只要實質利率未轉向，金價仍具支撐力道，不過短線波動較大，建議除了可於金價回落時，利用買黑不買紅方式分批進場外，也建議可善用黃金相關 ETF 進行操作，惟須留意自身投資屬性及嚴設停利停損。

此外，代表紐約白銀期貨報酬變化的道瓊白銀 ER 指數，本週相較於前週收盤價下跌 2.44%，白銀期貨 9 月合約以 27.718 美元作收。銀價走勢往往與黃金連動，不過工業需求佔白銀總需求高達二分之一，影響銀價的因素較為多元，使白銀波動較大。

法人表示，現今股市回穩、經濟重啟帶來白銀工業需求想像空間，有利於白銀表現。雖然短線漲多回檔，不過相對於黃金創歷史新高後拉回，銀價距離歷史高點仍有近 70% 空間，替代效果利於帶動有「窮人的黃金」之稱的白銀衝高，高盛同步上調 3 個月目標價到 30 美元。不過若第二波疫情來襲造成過多城市重新封鎖經濟活動，也可能傷害白銀表現，建議投資人可運用白銀相關 ETF，追蹤白銀表現。