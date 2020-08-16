新鮮人理財從養肥小金庫開始 三招助攻投資新手達標第一桶金

根據人力銀行統計，儘管受疫情影響職缺數量驟減，但在 5 月就超前部署主動求職的應屆畢業生比例，創下近 3 年新高。今 (2020) 年經歷 3 月全球的恐慌式崩跌，近來各國經濟緩步回升，不少民眾伺機搶搭復甦行情，對初入社會的新鮮人來說，不妨趁著開立薪轉戶時，另外開立一個理財專戶，想要理財要先有本金，因此先養肥一定金額的小金庫是首要條件，透過三步驟可以穩步朝著第一桶金的目標邁進。

新鮮人理財的第一步，國泰世華銀行表示，首要應「建立安全感」，先存到 3-6 個月的生活費，確保生活無虞後，再開始第二階段目標。第二步則是善用自動轉帳功能，定期定額將每月薪資的 1/4 或 1/3 轉入理財專戶，累積足夠的本金後，談論投資報酬率才會有實質意義。

當上述兩個步驟達成後，就可以開始定期定額投資基金，讓養成計畫進入成長期。針對波動承受度較低的職場新鮮人，國泰世華銀行建議，初期可以先選擇股債平衡型的基金或多元資產類型的基金，這類型基金投資標的分布在全球不同區域和多種商品，有助於分散風險，是較適合入門的投資選項。

國泰世華銀行指出，景氣難免有高低循環，但對新鮮人來說，「時間」就是最大的優勢，規律且不間斷的扣款，運用時間的複利充實小金庫，就無需擔心是扣在高點還是低點。若有額外的獎金或紅包，則可以單筆申購較為積極的股票型基金，並設定 10-20% 的停利停損點，作為達成第一桶金的加速器。

國泰世華銀行表示，投資新手很容易陷入一些投資迷思，例如以為每個月都配息就是保本、看到報酬率變負值就焦慮不已等，為了幫助新手入門了解投資理財知識與心法，國泰世華銀行推出「輕巧投資網」，從開戶到基金申購一步步解說，召集專家透過淺白文字和豐富圖解，幫助新手快速理解配息規則，學會設定停利停損點等，降低投資新手的不安全感。

此外，新鮮人在投資時亦可善用線上試算工具，自行輸入目標金額、預計達成時間和可承受的投資風險，即可推算出專屬的基金投資組合建議。舉例來說，若新鮮人以 100 萬做為第一桶金的目標，並選擇穩健型基金商品，假設預期報酬率為 7%，就可算出平均每個月需投入 6000 元，就有機會在投入職場後的 10 年內達到第一桶金的目標。

國泰世華銀行特別提醒，雖說投資需要長期的紀律，但市場瞬息萬變，投資理財就如同職場一樣難免會卡關，新鮮人只要能持續累積本金，不斷累積自己的經驗值與防禦力，即便遇上市場大起大落也無需慌張，唯有透過長時間以利滾利，才有機會享受複利的甜美果實。