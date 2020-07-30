台灣女性理財態度積極8成以上會投資 自評至少要存夠1800萬才能退休

根據投信調查，台灣高達 8 成以上女性可自行運用個人收入並有投資行為，提及退休後生活，台灣女性自評退休後每月需要 4.8 萬元才夠用，並認為退休後至少要存夠 1810 萬元才能享有舒適生活。

富達投信調查，84% 台灣職業女性有投資行為，比例遠高於日本 (23.5%)、澳洲 (48%)，儘管投資態度積極，但方法卻相對保守主要多以儲蓄與保險為主；而有將近一半的女性將退休儲蓄列為理財首要目標，

不過調查也發現，台灣女性投資理財態度相對保守，女性平均總流動資產約 250 萬元，比起台灣男性平均資產約 410 萬，占比僅約 61%，顯示台灣女性在投資上相對缺乏資本。

此外，台灣女性對自己投資決策也缺乏信心，僅 36% 的受訪女性對自己的投資有信心，比起台灣有 52% 男性對自己投資有信心，台灣女性投資相對保守。

以年齡層來說，25 到 34 歲女性在投資上相對保守，原因在於缺乏知識，4 成 年輕女性認為「欠缺知識」是她們主要的投資障礙，其中將近 6 成則認為，「如果投資機構幫助她們了解如何投資，她們會投資更多。

在退休理財部分，48% 女性將退休儲蓄列首要目標，其中台灣女性預期退休後每個月需要 48000 元，才能享有舒適的退休生活，儘管台灣女性非常重視退休準備，但僅 15% 認為其制定的財務計劃足以讓自己在退休後維持一定生活水平。