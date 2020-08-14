統一發票小確幸來了 下半年增加逾97萬個中獎機會

統一發票小確幸來了，財政部宣布，自今年 7-8 月期起連續三期的統一發票將增加 1 組六獎，換言之，六獎增開獎號將增加至 2 組；雲端發票專屬的 500 元獎也將增開 10 萬組，增開後組數為 60 萬組，估算約可增加 97.6 萬個中獎機會。

財政部賦稅署每年都會因應統一發票中獎獎金經費，決定是否增開獎項，今年經初步估算後因獎金尚有餘裕，為提高民眾索取發票與使用雲端發票意願，拍板自今年 7-8 月期，將連續三期增開兩組六獎獎項，雲端發票的 500 元專屬獎則增加至 60 萬組。

財政部表示，統一發票每期開出特別獎 1 組，特獎、頭獎到六獎的中獎組數多寡以當年度可發放獎金預算，以及獎金兌領情況進行推估。

財政部經估算可供發放的獎金經費，拍板今年統一發票特別獎、特獎分別可開出 1 組，頭獎到六獎各有 3 組，增開六獎 1 組；另外，雲端發票專屬 100 萬元獎 15 組、2000 元獎 1.5 萬組，500 元獎 50 萬組。

財政部表示，經估算後目前獎金還足以支應今年度 7-8 月期、9-10 月期、11-12 月期的六獎增開組數，以及雲端發票 500 元專屬獎，因此決議增加開獎組數，提高中獎機率。