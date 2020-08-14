〈美股盤後〉美國迎5月來最致命一天 思科暴跌 標普難刷新高紀錄

週四 (13 日) 上週初領失業金人數優於預期，為美股早盤帶來短暫提振，但新一輪刺激法案談判仍毫無進展，為價值股增添下行壓力，加上思科財測不佳股價暴跌，拖累道瓊指數收黑，標普指數連續兩個交易日難以刷新高紀錄。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2,010 萬例，死亡數突破 75.1 萬例，美國累計確診超過 520 萬例，累計死亡數達 16.6 萬。

美國週三單日通報逾 1500 個新冠死亡案例，這是美國自 5 月底以來最致命的一天。

川普表示政府將向學校分發 1.25 億個口罩。美國公衛專家福奇表示，他對美國新冠疫情處理的現況不甚滿意。CDC 主任 Robert Redfield 稱，新冠疫情是美國一個世紀以來來最大的公衛危機。

週四 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 80.12 點，或 0.29%，收 27,896.72 點。

標普 500 指數下跌 6.92 點，或 0.20%，收 3,373.43 點。

那斯達克指數上漲 30.27 點，或 0.27%，收 11,042.50 點。

費城半導體指數下跌 24.81 點，或 1.11%，收 2,202.41 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊淪陷，能源、房地產和金融領跌，通訊服務、材料、工業領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.77%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.039%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.62%。

道瓊 30 檔成分股多收黑，思科 (CSCO-US) 下跌 11.19%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.45%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 1.96%；高盛 (GS-US) 下跌 1.76%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 1.33%。

費半成分股表現不佳。AMD (AMD-US) 下跌 0.93%；高通 (QCOM-US) 下跌 2.06%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.28%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.024%；美光 (MU-US) 下跌 4.83%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.37%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.41%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.16%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.16%。

焦點個股消息

網路設備大廠思科 (CSCO-US) 週三 (12 日) 於美股盤後公布 2020 會計年度第 4 季 (7 月 25 日止) 財報，營收獲利皆優於市場預期，但第一季財測差強人意，思科週四下跌 11.19% 至每股 42.72 美元。

蘋果 (AAPL-US) 計劃十月推出「Apple One」訂閱套裝方案，讓果迷可以以每個月優惠的價格訂購包括音樂、電視、遊戲、新聞、健身等服務，其股價上漲 1.77% 至每股 460.04 美元，市值接近 2 兆美元 (1.97 兆美元)。

儘管股票分割計劃並不會改變公司的基本面，特斯拉 (TSLA-US) 週二宣布一股分成五股後，週四其股價續漲 4.26% 至每股 1,621.00 美元。

德意志銀行將美光 (MU-US) 股票評級從「買入」降至「持有」，因為研判未來幾季美光產品的需求疲軟。

Wolfpack Research 先前指控該公司涉嫌財務造假，美國證券交易委員會 (SEC) 正著手進行調查愛奇藝 (IQ-US)。愛奇藝週四收跌 2.43% 至每股 21.68 美元，盤後受此消息影響，其股價暴跌逾 14%。

關鍵經濟數據

美國上週初領失業金人數報 96.3 萬人，預期 110 萬人，前值 118.6 萬人

美國上週續請失業金人數報 1548.6 萬人，預期 1580 萬人，前值 1610.7 萬人

華爾街分析

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 預計，失業率最快在 8 月回落到個位數水平，堅持美國經濟正走向 V 型復甦。

Checkers Financial Management 首席投資策略師 Nicole Tanenbaum 說，經濟數據仍然處於可怕的水平，但已開始顯示出企穩的跡象，美股反彈的得到政府大量財政支持，促使投資者得以期待最終的經濟復甦。

投資諮詢公司 Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示，許多企業似乎都正在調降未來幾季財測，這將導致市場短期停滯不前，沒有真正的催化劑推動市場上攻突破阻礙。」

TCW 高級投資組合經理 Diane Jaffee 表示：「這僅僅是一個星期，許多美國人沒有得到增加的失業補助，僅僅一周之後，我們可能不會看到全面的後果，我認為我們必須謹慎對待這些經濟數據。財政刺激措施是非常重要的。」