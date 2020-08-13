Uber CEO：若沒推翻禁制令 或暫停 Uber 加州營運數月

週三 (12 日) 共享乘車巨擘 Uber (UBER-US) 宣布，如果法院不推翻「強制將 Uber 司機歸為員工」的裁決，Uber 可能將暫時加州地區運營服務數月。

加州法院週一 (10 日) 宣布禁制令裁定結果，禁止 Uber 和 Lyft 將司機視為承包商，必須將司機歸為僱員，要求 Uber 和 Lyft (LYFT-US) 為員工提供福利和失業保險。

該禁制令將於 10 天後生效，兩家公司還有大約一週的時間提出上訴。

Uber 執行長霍斯羅薩西 (Dara Khosrowshahi) 週三受訪時稱，如果法院不重新考慮推翻裁決，那麼在加州，很難相信我們能夠迅速將我們的模式轉變為全職工作。

霍斯羅薩西（Khosrowshahi）週三表示，若 Uber 不能贏得上訴，他的備案將是暫時中止 Uber 加州營運叫車服務。

若 Uber 暫停加州營運服務將使成千上萬駕駛失去收入，加上新冠疫情間乘客量一直在下降，這項禁制令正是在叫車企業調整其業務模式的最糟時候到來。

Uber 辯稱，司機更偏好被視為承包商，不過加州大學教授 Xavier Becerra 反駁 Uber 虛偽的辯解，任何依靠欺騙員工的商業模式都不應存在，無論是加州還是其他地方。

Uber (UBER-US) 週三下跌 1.15% 至每股 30.84 美元，連續四個交易日收黑。