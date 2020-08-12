〈樺漢法說〉Q2純益季增6成 EPS 3.62元 上半年每股賺5.87元

鴻海 (2317-TW) 旗下工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (12) 日召開法說，第二季稅後純益 3 億元，季增 61.5%、年增 26.3%，每股純益 3.62 元；上半年後純益 4.86 億元，年增 36.3%，每股純益 5.87 元。

樺漢第二季營收 186 億元，季增 3.9%、年減 0.8%；毛利率 25.1%，季減 0.4 個百分點、年增 2.6 個百分點；營益率 4.7%，季增 1.2 個百分點、年增 0.9 個百分點；稅後純益 3 億元，季增 61.5%、年增 26.3%，每股純益 3.62 元。

樺漢上半年營收 364 億元，年增 0.3%、毛利率 25.3%，年增 3.2 個百分點，營益率 4.1%，年增 0.6 個百分點、稅後純益 4.86 億元，年增 36.3%，每股純益 5.87 元。

樺漢表示，第二季以各事業營收占比來看，品牌仍是主要營收貢獻來源，占 48%、系統整合占 31%，設計製造業務 (OEM/ODM) 占 21%。

其中，品牌業務受惠網安及半導體產業需求成長，加上醫療設備的需求暢旺，表現優於預期，系統整合也受惠半導體業務持續成長，以及工程項目逐步回溫；設計製造業務則受惠產能逐漸恢復，出貨增溫、營收放大，經濟規模效益顯現，加上產品組合改善，帶動整體營運大幅回升。