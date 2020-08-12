〈鴻海法說〉立訊跨iPhone組裝 劉揚偉：會拭目以待

鴻海 (2317-TW) 今日召開法說，外界關注立訊精密跨足 iPhone 代工，董事長劉揚偉今 (12) 日表示，鴻海在零組件佈局投入、技術等具備領先優勢，跟客戶的關係不是一兩天的事，要成為世界第一也不是那麼容易，同業進入有很多消息，會拭目以待。

劉揚偉表示，自由競爭的產業市場中，增加競爭對手是很自然的事，但只要是良性競爭，對產業都有幫助，且換個角度想，產業吵得沸沸揚揚，代表產業還是有發展，否則像電腦產業，根本沒新的廠商要進來分食。

他指出，鴻海不斷強化、完善零組件佈局，在規模、產品多樣性上，也會不斷推進，只要在這些方面持續深耕，相信相關競爭對手到時會感受到鴻海得到世界第一的地位，不是那麼容易。

至於同樣也是 iPhone 組裝供應鏈成員的和碩 (4938-TW)、緯創 (3231-TW) 入股立訊，被外界解讀將聯手結盟，劉揚偉認為，同業策略合作打鴻海，象徵鴻海在產業中的實力堅強，需一起對抗，因此影響也有限。

但劉揚偉也坦言，目前世界走向美國、中國「G2」發展，兩套供應鏈是趨勢，客戶在產能規劃上也有在做調整，鴻海也已經在規劃，目前在非中國產能也提升至三成，但未來 3-5 年要如何，還要看疫情發展以及客戶想法。