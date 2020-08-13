

◆盤勢分析

1. 美股四大指數周三開高走，收盤漲幅介於 1.05~3.36%，費城半導體再創波段新高。科技股大幅反彈 AMD、NVIDIA、APPLE 漲幅超過 3%，TSM 上揚 1.86%、美光上漲 1.51%，鴻海 GDR 上漲 9.93%；特斯拉一拆五，帶動收盤股價飆升 13.12%。

2. 周三亞股早盤表現不佳，台股以下跌 66 點開出，大型電子權值賣壓沉重，盤中指數一路下跌至 12,625 點。終場下跌 113.81 點，收在 12,780.35 點，為連續兩個交易日下跌超過百點。

3.OTC 指數開平走低，盤中生技股逆勢走強，拉動指數由黑翻紅，收在 162.91 點，終結連續四根黑 K 線走勢。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周三台股開平走低，收長黑 K 棒，暫失十日線，但仍在月線之上。

(2)、量能：成交量為增至 2,168.01 億元，後續仍需維持價漲量增趨勢，較有利多方攻勢再啟。

(3)、技術指標：日 KD 指標轉為死亡交叉、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 152.15 億元；外資 - 106.14 億元、投信 - 6.82 億元、自營商 - 39.19 億元。

5.PCB：美系外資發表最新報告 ABF 載板需求強勁，產業進入新一波週期，分別上調 8046 南電目標價至 235 元，3037 欣興目標價到 155 元，推升盤中強攻漲停。激勵二線 PCB 2368 金像電、8213 志超、6191 精成科周三逆勢出量上漲。

6. 生技：4192 杏國胰臟癌新藥在全球進行三期人體臨床試驗，激勵股價跳空漲停，同集團的 1734 杏輝同樣漲停鎖住；連動 4128 中天、4743 合一盤中奮起直追。但 1731 美吾華、4108 懷特生技涉嫌內線交易，走勢相對疲弱。

7. 法說：2317 鴻海即將召開法說，市場期待釋出多方訊息，盤中股價緩步走高。

8. 操作建議：美國股市維持偏多走勢，有利台股多頭，但因短線漲多，波動恐怕加劇。短線可關注半導體、IC 設計、5G 與法說相關題材個股，選擇拉回量縮布局，慎防持股過高風險。

9. 鎧勝 和碩 13 日停牌：和碩集團旗下金屬機殼廠 5264 鎧勝在傍晚宣布 13 日暫停交易後，母公司 4938 和碩也於晚間宣布 13 日將暫停交易，母子公司都停止交易。由於和碩是鎧勝最大股東、持股高達近 6 成，13 日雙雙停牌，是否與市場盛傳立訊沒買成可成後「關愛的眼光」轉向鎧勝有關，亦或是和碩與鎧勝之間有什麼其他的發展，只能靜待 13 日盤後雙方出面說明。

10. 鴻海 Q3 營收估個位數季增 CSP 伺服器動能夯：2317 鴻海召開法說會，宣布歸屬母公司稅後淨利跳增近 9.98 倍，創近 5 年同期高點，每股盈餘（EPS）1.65 元。會中表示由於新款手機上市遞延，預期 2020 年第三季合併營收將季增個位數、但年減雙位數百分比。董事長劉揚偉則指出，包括伺服器、零組件產品、半導體、汽車零組件等 4 類產品，為集團近期重要成長動能。鴻海 GDR 收盤上漲 9.93%。

11. 瑞儀 Q2 毛利率 登 20% 高點：背光模組廠 6176 瑞儀公佈第二季財報，上季合併營收約 152.32 億元，相比前一季勁揚 77.78％，毛利率來到 20.47％高點，稅後淨利約 17.41 億元，年增 16.53％，每股盈餘約 3.74 元。展望第三季，蘋果拉貨力道不減，營收相比第二季還會小幅成長。

