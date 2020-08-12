產品組合影響 可成Q2毛利率寫新低 上半年每股賺8.72元

機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (12) 日公告第二季財報，稅後純益 27.66 億元，季減 29.5%，年增 1.39%，每股稅後純益 3.63 元，上半年稅後純益 66.89 億元，年增 51.2%，每股稅後純益 8.72 元；由於 iPhone 11 銷售超預期，帶動可成營收較去年顯著成長，不過因產品組合轉差，毛利率僅 22.92%，創下歷史新低。

可成第二季營收 225.38 億元，季增 27.94%，年增 40.21%，毛利率 22.92%，季減 1.44 個百分點，年減 0.14 個百分點，營益率 15.01%，季減 1.08 個百分點，年增 5.88 個百分點，稅後純益 27.66 億元，季減 29.5%，年增 1.39%，每股稅後純益 3.63 元。

可成上半年營收 401.54 億元，年增 25.96%，毛利率 23.55%，年減 0.65 個百分點，營益率 15.48%，年增 3.25 個百分點，稅後純益 66.89 億元，年增 51.2%，每股稅後純益 8.72 元。

可成第二季受惠 iPhone 11 銷售暢旺，加上遞延訂單，以及居家辦公帶動筆電需求激增，營收較去年大增逾 4 成，不過由於手機獲利表現較差，加上台幣強升，毛利率創下歷史新低。