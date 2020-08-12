〈仁寶法說〉個人電腦成長放緩 非筆電支撐下半年營運優於上半年

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (12) 日舉辦法說，展望第 3 季，總經理翁宗斌表示，零組件缺料問題加劇，估缺口達 15-20%，影響個人電腦成長放緩，但非個人電腦在新品帶動下保持成長，整體下半年營運仍將優於上半年，全年非個人電腦營收占比目標維持 35%。

仁寶第 2 季筆電出貨 1250 萬台，季增逾 6 成，上半年商用、教育需求強勁，墊高第 2 季基期，翁宗斌表示，第 3 季將回復往年水準，出貨季減 1 成內，但教育 Chromebook 需求仍強，全年出貨量力拚達去年 4390 萬台目標。

翁宗彬指出，仁寶 ChromeBook 出貨比重約在 15-20%，較同業占比不高，明年需求降溫後，對仁寶影響較小，但下半年零組件供應是最大問題，第 3 季缺料將較第 2 季緊張，估缺口 15-20%，包含 CPU、面板、電源 IC 等，都相當吃緊，第 4 季才有機會緩解。

非個人電腦方面，仁寶上半年受惠平板帶動，營收貢獻優於預期，展望下半年，翁宗彬表示，隨著客戶新品將在 9、10 月發表，估下半年營運貢獻逐季成長，全年維持雙位數成長目標，穿戴、伺服器也是長期重點。

仁寶海外布局，翁宗斌表示，越南二廠新建進度仍照計畫進行，估明年中完工，將配合客戶調整產能配置，二廠也是因應國際情勢變化，包含近期美中關係、疫情、水災等，都加速客戶分散風險布局需求。