Gogoro取得中油標案 電池交換站點擴大覆蓋14個鄉鎮

電動機車大廠 Gogoro 今 (12) 日宣布，為持續增加非都會區的覆蓋率，Gogoro Network 積極參與台灣中油的公開標案，確定取得「109 年台灣中油公司加油站場地電動機車電池交換站設備使用競標方案」中的 110 站點，可增加覆蓋全台共 14 個鄉鎮，預計至今年底，GoStation 電池交換站將超過 1900 座。

截至目前，Gogoro 全台共有 1793 站電池交換站，在六大都會區，用戶平均騎車 3 分鐘可使用換電服務，Gogoro 說明，取得此次中油標案後，全台電池交換站將達 1900 座，覆蓋全台 298 鄉鎮市行政區，其中，在台灣中油的站點達 348 站，是電池交換站數量最多的單一合作夥伴。

Gogoro Network 總經理潘璟倫進一步說明，此標案得標站點可大幅提升 GoStation 在「非都會區」的覆蓋率，覆蓋鄉鎮市將從現有的 284 個擴增至 298 個，包括新增苗栗大湖鄉、公館鄉、後龍鎮、獅潭鄉、通霄、雲林褒忠鄉、嘉義東石鄉、中埔鄉、鹿草鄉和台南七股區，南至屏東琉球鄉和新埤鄉，東部則加入台東東河鄉和鹿野鄉。

此外，Gogoro Network 繼 2018 年於澎湖建置首座離島電池交換站後，看準小琉球是旅遊觀光的熱門地區，將再次插旗小琉球，成為 Gogoro Network 外島的第二個據點。