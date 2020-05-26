新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

陸學森設三大Gogoro發展計劃 年底超級電池交換站將達60座

Gogoro創辦人暨執行長陸學森。(鉅亨網記者王莞甯攝)
Gogoro創辦人暨執行長陸學森。(鉅亨網記者王莞甯攝)

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森今 (26) 日露面並宣布 Gogoro 的三大發展計劃，包含年底前全台再增加近 300 座電池交換站至 1900 座，超級電池交換站將在大型都會區陸續登場，年底前再增設 50 座至 60 座，同時，今年也將新增 30 家服務中心，提供更在地化的維修和服務，目標可達 148 個服務據點，全力強化在台灣市場的成長力道。

陸學森說明，目前全台電池交換站總數共 1605 站，目標年底達成 1900 個，屆時都會區車主平均騎車 3 分鐘就可找到電池交換站，總數量將接近全台加油站約 2500 座。

同時，Gogoro 超級電池交換站將在大型都會區登場，與一般電池交換站相比具備 6 倍大的服務量，目前已有 10 站營運中、請電中有 22 站，目標年底達 60 站。

陸學森未透露設置超級電池交換站的成本，僅表示建置成本較一般交換站「貴很多」，但現在須先不計成本，力拚讓產品穩定和消費者體驗提升，至於充電站數也未設飽和天花板，未來超級交換站的比例將越來越高。

另一方面，Gogoro 今年共將新增 30 家服務中心，以提供更在地化的維修和服務，預計可達 148 個服務據點。

陸學森強調，Gogoro 是以用戶需求為導向的服務提供者，不僅僅是一家機車公司，也是平台公司和科技公司，將持續確保領先地位，「夢想就是有一天全部都是電動車」，期許成為全世界電動二輪領先品牌。

延伸閱讀

相關新聞