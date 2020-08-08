〈熱門股〉三陽擁三大題材 股價創一年多新高

機車大廠三陽 (2206-TW) 本周股價漲逾 8%，終結周線連 2 黑，最高來到 23 元，創 2019 年 7 月中旬以來新高，法人指出，今年機車市場表現熱絡，而三陽旗下南陽實業將推出新款國產小休旅車挹注銷售動能，再加上低利率環境令其資產價值顯現，有利其股價表現。

據統計，7 月國內機車新領牌總數達 9.65 萬台，年增 11.5%，累計前 7 月總銷量逼近 50 萬台，年增 3.7%；其中，三陽 7 月銷量年增近 50%，三陽樂觀看待，今年整體機車銷售規模有望從原本預估的 80 萬台上修至 85-90 萬台，逼近去年創下的 90 萬台高點紀錄。

三陽強調，七期新車款已備妥，共規劃 9 大新車款，上半年市占率已提升至 27% 左右，較去年 22% 明顯成長，今年市占目標為至少維持在 25% 上。

另一方面，三陽旗下南陽實業代理的 Hyundai 將在 9 月推出全新都會休旅 Venue，主打國產中小型 SUV 市場，為新切入的產品線，銷售動能受矚目。

此外，三陽透過子公司上揚資產再取得全台最大地主農林 (2913-TW) 持股，累積持有農林持股比例已達 16.18%，資產題材在低利環境下也受到資金追捧。