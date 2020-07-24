南韓副財長警告：疫情下的經濟衝擊超越金融海嘯

南韓副財長 Kim Yong-beom 週五提出警告，在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行影響下，該國經濟所遭受的衝擊，將比 2008 年的金融海嘯更為嚴重。

Kim Yong-beom 提到，由於疫情再度侵襲全球，該國出口似乎將出現更嚴重的下滑，且受影響的時間也將拉長。

在全球健康危機的衝擊下，今年 Q2 的南韓經濟萎縮了 3.3%，是近 20 年來的最糟數字。

出口是南韓最大的成長動能，在今年 Q2 下滑 16.6%，出現 1963 年以來的最大跌幅。

Kim Yong-beom 向政府高官表示，出口的衰退程度要比 2008 年金融海嘯時要來的更為嚴重。

Kim Yong-beom 也指出，儘管消費有所恢復，但是服務業的復甦步調依然不足。

為紓緩肺炎疫情所造成的經濟衝擊，南韓政府已承諾花費 277 兆韓元 (約 2310 億美元) 來提振經濟。這個金額也相當於南韓 GDP 的 14.4%。

Kim Yong-beom 提到，目前南韓政府正制定措施，以促進消費和當地的國內旅遊。南韓政府也即將發出 2000 億韓元的振興券，希望刺激電影、農產品、觀光、運動、藝術等各個區塊的消費。