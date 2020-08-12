金價加速下殺跌破1900美元 德國商銀：獲利了結後料重回漲勢

備受期待的黃金和白銀價格一夕之間閃崩，引來市場不安，德國商業銀行 (Commerzbank) 認為，儘管當前跌勢凶猛，但預計經過一番獲利了結之後，貴金屬將恢復漲勢。

在週一 (10 日) 未能向上突破價格新高之後，金價就開始一路下滑。在今 (12 日) 亞洲盤中，現貨黃金繼續下挫，至 1890 美元附近。

金價近 30 天走勢 (圖表取自 goldprice.org)

Fritsch 表示，過去 4 週金價上升的幅度過大，RSI 極高，並且明顯偏離 100 天移動平均線，這都表明下修可能性。

Fritsch 指出，觸發因素可能是債券殖利率的急劇上升，這導致了一些獲利回吐，然後跌勢進一步擴大。在人們高點拋售時，往往會有更多人跟隨，這也造成價格下跌加速。

Fritsch 表示，先前金價急漲幾乎完全歸因於強勁的投資者需求，而其他所有需求要素幾乎沒有發揮任何作用，這說明投資者正獲利了結。

他認為，從黃金 ETF 中也可以看出這一點—過去 2 天資金快速由此撤出，前一次這種情況發生在 6 月初。

綜合目前的情況，Fritsch 強調，這一發展不是黃金和白銀價格之路的盡頭，金價預計在走低之後恢復漲勢，不排除先落到每盎司 1924 美元下方。

他說：「黃金和白銀的長期前景仍然樂觀。當前的調整完成後，價格很可能會再次開始上漲。」