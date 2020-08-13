〈貴金屬盤後〉美元走低 公債殖利率自高點回落 黃金大回調後小幅收高

週三 (12 日) 交易，經歷前一日巨跌 4.6% 後，黃金期貨價格小幅收高，與此同時，美國公債殖利率自今日高點回落，美元走低給予黃金一些支撐力。

不孳息的貴金屬近期疲弱，係因基準公債殖利率近日紮實上升，讓尋求避險的投資者有黃金以外的選擇。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，週二美國公債殖利率上升「對貴金屬市場宛如大錘般打擊」。他指出，整個夏季因為美國實際收益率變為負值且持續下降，黃金價格來到歷史新高，所以當過去幾日殖利率突然飆升「在這已異常擁擠的交易中引發了一波撤退潮。」

Erlam 指出，殖利率上升歸因於一系列公債即將標售且生產者物價指數 (PPI) 上升。週三公債殖利率持續上升，係因美國 7 月份消費者指數(CPI) 連續第二個月上升。10 年期公債殖利率自上週底的 0.562% 上升至 0.658%，但這已自週三盤中高點 0.694% 回落。

黃金期貨收盤時，ICE 美元指數下降 0.3%，支撐美元計價的黃金價格上漲。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「黃金的前景仍然看漲，最近的回調可能會打開飆升至歷史新高之路，因為基本面刺激了黃金的需求，從技術面來看，一週收盤價高於 1900 美元就可能示意，中期內黃金有進一步上漲空間。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 2.70 美元或 0.1%，收每盎司 1949 美元。

12 月黃金盤中低點觸及 1874.20 美元，根據 FactSet 的數據，此為自 7 月 23 日以來最活躍契約的最低盤中價位。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 7 美分或 0.3%，收每盎司 25.979 美元。

前一日 9 月白銀重挫 11%，創下自 2011 年 9 月 23 日以來的最大單日下跌金額，也是當年 3 月 16 日以來最大單日跌幅。

在新冠疫情重挫經濟的背景下，不確定性讓黃金價格飆升並突破歷史紀錄，疫苗有新進展會削弱不確定性，因此被視為黃金的利空因素。週二報導稱，俄國已註冊一種新冠疫苗，進而刺激白銀與黃金的拋售潮。

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