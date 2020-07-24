白銀ETF本月有望創資金流入紀錄 中國大媽也在追漲

隨著近期白銀的強漲，投資機構的關注度持續升溫，白銀價格週四 (23 日) 下挫 1.3%，不過盛寶銀行 (Saxo Bank) 和德國商業銀行 (Commerzbank) 的分析師認為，持續向上的趨勢並未改變。

另一方面，白銀的強漲也已吸引了更多資金流入。德國商業銀行分析師 Daniel Briesemann 表示，本月白銀 ETF 流入量有望創歷史新高。

Briesemann 指出，由於本週價格的急劇上漲，白銀現在已經超過黃金，成為年初以來表現最佳的貴金屬，漲幅達到 28%。隨之而來的，是白銀 ETF 週三獲得 460 噸的大量流入，這將使本月流入量，打破 2019 年 7 月的最高紀錄。

一些分析人士表示，當前白銀上漲與拜登 (Joe Biden) 有關，他的領先優勢加大，而他提出的太陽能及其他可再生能源大量投資，都將帶動白銀需求。同樣地，歐洲復甦基金也強調會將大量資金用於對應氣候變化。

德國商業銀行 Carsten Fritsch 表示，他建議客戶持續購買白銀，並將短跌視為買入機會。

盛寶銀行商品策略師 Ole Hansen 表達了相同看法，並認為，由於金價正接近歷史新高，有助於帶領黃金追隨上漲。

白銀價格日線圖顯示，白銀價格一直強勁上漲，當前交易價格為 22.65 美元，略低於本週高點 23.22 美元，RSI 已超過超買水準 70。分析師稱，白銀價格可能會在繼續上漲之前略微下跌，但若跌破 20 美元，則表明空頭獲勝。

中國大媽據稱也加入這波爭搶白銀行列。據《中國證券報》引述北京資深投資人表示，他們有個群組，過去都做黃金、原油，但今年也都開始白銀交易。這名投資人認為，黃金漲太多了，但白銀價格之前沒怎麼漲，風險更低。

金大師首席分析官助理王璡青表示，黃金大漲靠的是避險，而白銀大漲靠的是通膨。但全球最大白銀 ETF ishares Silver Trust 持倉量自今年 3 月下旬以來就一直增加，只要白銀 ETF 不斷增持白銀，銀價就會總體保持上行節奏。