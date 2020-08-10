鴻海攜英特爾推TSN+5G先驅架構產品 鎖定5G工業專網應用

鴻海 (2317-TW) 今 (10) 日宣布，攜手處理器大廠英特爾，推出 TSN+5G 先驅網路架構，共同構建 5G 工業專網產品，目前已在工具機產業進行產學合作試點，未來更計畫整合產業聯盟，進一步建立工具機產業 TSN+5G 產業標準。

此次雙方合作的 5G 工業專網關鍵產品，包括終端傳輸單元 (DTU) 與傳輸小基站 (Small Cell)，搭配軟體定義之引流產品，工業閘道器 (Gateway)、邏輯控制器 (PLC)、高速資料擷取器 (DAQ)，透過 CorePro 標準數採協議及物聯網平台，實現 OPC UA over TSN、TSN/5G Translator 低時延、Dual Backup/Connectivity 高可靠性，及多接取邊緣運算 (MEC) 等功能。

鴻海及英特爾與工具機感測廠網聯科技、國立虎尾科技大學智能機械與智慧製造研究中心合作，依循鴻海推動燈塔工廠標準對外賦能的策略，在台灣進行概念性驗證，先期以豪力輝工廠場域進行 TSN+5G 網路的試點，後續以 TANGRAM 工業物聯網聯盟為輻射中心點，

鴻海指出，目前工具機在彈性製造與無線連網的趨勢中，有大量高頻寬與低時延並存的工業應用需求，但以現行 WiFi 或 LTE 通訊勢必無法滿足頻寬、時延、移動性及安全性等各方面要求，希望透過 TSN+5G 的網路架構來解決產業應用的痛點。

鴻海進一步指出，世界各國均已逐步導入 5G 工業專網，透過本次合作契機，藉由 TSN+5G 有線及無線的先驅網路架構，搭配邊緣運算即時控制系統，可實現工具機台的控制時延趨於微秒等級，另外搭配人工智慧分析平台，可升級工具機台具備自感知與自優化的能力，以提供工業垂直應用的創新整合，助力傳產進行數位化的轉型升級，實現工業 4.0 智慧製造無憂生產的目標。